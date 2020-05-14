 

Названы три болезни, возникающие от злоупотребления кофе

14.05.2020, 13:43, Разное

В больших количествах кофе может вредить здоровью, подтвердило новое исследование, опубликованное в Clinical Nutrition. Авторы новой научной работы считают, что получили самые достоверные на сегодня данные.

Раньше всю информацию об эффектах кофе ученые получали из обычных наблюдательных исследований: они опрашивали большое количество людей и узнавали, чем те болеют. Этот метод может давать значительные неточности, потому что он не позволяет учесть воздействие всех факторов на организм человека.

В новом исследовании ученые применили более точный, генетический, метод – менделеевскую рандомизацию. Для этого они сначала узнали, какие генетические варианты связаны с повышенным употреблением людьми кофе. Далее они воспользовались информацией британского Биобанка, который хранит данные о генетике и здоровье сотен тысяч человек. Ученые посмотрели, чем болеют люди, которые, согласно генетической предрасположенности, с большой вероятностью злоупотребляют кофе.

Оказалось, что на фоне избыточного употребления кофе у людей чаще развиваются остеоартрит, артропатии и ожирение. Безопасным лимитом потребления кофе ученые считают шесть чашек в день.

«Во всем мире люди выпивают три миллиарда чашек кофе ежедневно, поэтому необходимо изучать его положительное и отрицательное воздействие на здоровье», – считает Элина Гиппёнен (Elina Hyppönen), профессор Университета Южной Австралии, соавтор исследования.

Ученые указывают, что люди, у которых есть предрасположенность к болезням суставам и ожирению, иметь в виду результаты их исследования. Кроме того, эти болезни очень распространены, поэтому необходимо расширять знания об их причинах.

Авторы исследования считают, что их данные в целом не свидетельствуют о вреде кофе, но напоминают о том, что пить его нужно в разумных количествах. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Самый доступный смартфон линейки Xiaomi Mi 10 показали на свежих рендерах

30.03 / Председатель Международного клуба инвесторов считает риском брать ипотеку в период кризиса

09.05 / В США выставили на продажу 58-летний Maserati с пробегом 15 000 км

20.04 / Нельзя считать больными: эксперт назвал переносчиков коронавируса вакциной

17.05 / Исследователи обнаружили лекарства, которые опасны для беременных

26.04 / Фаворит Успенской Кбилашвили о романе с наставницей: «Артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека»

14.05 / Трое мужчин изнасиловали школьницу в подмосковном лесу

10.04 / Учёные: COVID-19 повредил лёгкие даже у бессимптомно больных

06.04 / Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют снова стать родителями в этом году

18.04 / Более 50 моделей смартфонов на базе MediaTek исключили из бенчмарков за «подозрительные» результаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска