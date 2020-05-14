Названы три болезни, возникающие от злоупотребления кофе

14.05.2020, 13:43, Разное

В больших количествах кофе может вредить здоровью, подтвердило новое исследование, опубликованное в Clinical Nutrition. Авторы новой научной работы считают, что получили самые достоверные на сегодня данные.

Раньше всю информацию об эффектах кофе ученые получали из обычных наблюдательных исследований: они опрашивали большое количество людей и узнавали, чем те болеют. Этот метод может давать значительные неточности, потому что он не позволяет учесть воздействие всех факторов на организм человека.

В новом исследовании ученые применили более точный, генетический, метод – менделеевскую рандомизацию. Для этого они сначала узнали, какие генетические варианты связаны с повышенным употреблением людьми кофе. Далее они воспользовались информацией британского Биобанка, который хранит данные о генетике и здоровье сотен тысяч человек. Ученые посмотрели, чем болеют люди, которые, согласно генетической предрасположенности, с большой вероятностью злоупотребляют кофе.

Оказалось, что на фоне избыточного употребления кофе у людей чаще развиваются остеоартрит, артропатии и ожирение. Безопасным лимитом потребления кофе ученые считают шесть чашек в день.

«Во всем мире люди выпивают три миллиарда чашек кофе ежедневно, поэтому необходимо изучать его положительное и отрицательное воздействие на здоровье», – считает Элина Гиппёнен (Elina Hyppönen), профессор Университета Южной Австралии, соавтор исследования.

Ученые указывают, что люди, у которых есть предрасположенность к болезням суставам и ожирению, иметь в виду результаты их исследования. Кроме того, эти болезни очень распространены, поэтому необходимо расширять знания об их причинах.

Авторы исследования считают, что их данные в целом не свидетельствуют о вреде кофе, но напоминают о том, что пить его нужно в разумных количествах.