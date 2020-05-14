Российские банки смогут избежать снижения рейтингов

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14.05.2020, 13:42, Новости дня

Российские банки смогут избежать массового снижения рейтинга. Такое заявление сделали в международном рейтинговом агентстве Moody’s.

Вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова сообщила, что снижение рейтинга до негативного коснулось лишь небольшого числа российских кредитных организаций, и агентство пока не планирует снижения оценки по остальным банкам.

“Для нас главным критерием является способность, проходя через трудный цикл, сохранить свой капитал”, — приводит ее слова агентство ТАСС.

Ульянова также отметила, что банки смогут сохранить прибыльность.

Кроме того, Центральный банк рекомендовал финансовых компаниям пересмотреть свою дивидендную политику, а это позволит повысит или как минимум сохранить капитал.

В остальном же, банкам, и не только российским, безусловно предстоит непростой период, так как из-за кризиса многие заемщики окажутся неплатежеспособными.

С другой стороны, власти активно помогают банковской системе, вливая в нее ликвидность.

Фактически, ни один кризис не проходит без сложностей для банков. К слову, после финансового кризиса 2008 года в США многие банки так и не смогли полностью восстановиться. Да и инвесторы не слишком активно покупали их бумаги, это видно на долгосрочных графиках. Кредитные организации долгое время не показывали хорошей прибыльности из-за необходимости наращивать резервы.



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