Риккардо подписал контракт с формулической командой McLaren

14.05.2020, 13:42, Новости дня

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо в сезоне-2021 займет место призового пилота британской команды McLaren. "Конюшня" заключила со спортсменом, который этот год заканчивает в Renault, многолетнее соглашение. Напарником австралийца будет Ландо Норрис.

Риккардо ранее выступал в чемпионате "Формулы-1" за команды Hispania Racing F1 Team, Toreo Rosso, Red Bull, в составе последней он дважды был бронзовым призером чемпионата мира (2014 и 2016 годы). Контракт австралийца с французской командой Renault истекает в конце сезона-2020, и Даниэль решил его не продлевать.

Как уже сообщали Вести.Ru, в составе McLaren гонщик заменит испанца Карлоса Сайнса, который подписал соглашение с итальянской командой Ferrari. Ранее сообщалось, что в McLaren может перейти четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинувший Скудерию, или чемпион мира Фернандо Алонсо, который в системе McLaren участвует в других сериях, но компания выбрала австралийского гонщика.