Приходы сократят отчисления Московской патриархии

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14.05.2020, 13:42, Новости дня

В связи с финансовыми затруднениями, которые вызвала эпидемия коронавируса и, как следствие, приостановлением доступа людей в храмы и монастыри, Патриарх Кирилл направил архиереям РФ распоряжение о снижении на четверть отчислений в Московскую патриархию за 2020 год.

Сокращение отчислений епархий, московских приходов и ставропигиальных монастырей на 25 процентов (по сравнению с 2019 годом) соответствует трехмесячному сроку отчислений, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Патриарха.

Отмечается, что это касается всех приходов Москвы и тех епархий, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами.

При этом срок завершения отчислений за 2020 год продлен до 10 мая 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса храмы закрыты для прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Богослужения там совершаются, но без паствы.

Впервые без прихожан в этом году прошли даже богослужения на Пасху.



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