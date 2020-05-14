Нефролог предупредил о возможных проблемах с почками у пациентов с COVID-19

14.05.2020, 13:30, Разное

Не менее 20% пациентов, госпитализированных в больницу из-за коронавируса, сталкиваются с почечной недостаточностью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации со ссылкой на главного нефролога ведомства Евгения Шилова.

В некоторых регионах количество пациентов с коронавирусом, страдающих от почечной недостаточности, достигает 30%. Из-за этой проблемы повышается потребность в диализе, подчеркнул Шилов. Более того, люди, сталкивающиеся с хроническими недугами почек, входят в одну из самых высоких групп риска заражения COVID-19 и летальности при развитии недуга.

«Это связано с тем, что заболевания почек возникают на фоне условного сахарного диабета, гипертензии, ожирения или атеросклероза. Проще говоря, из-за популяционных болезней. К тому же, не стоит забывать, зачастую такие пациенты находятся в преклонном возрасте, а это лишь повышает вероятность возникновения тяжелой формы коронавируса», – подытожил Шилов.