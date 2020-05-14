Объединение Архангельской области и НАО приведет к созданию одного из крупнейших в мире регионов

14.05.2020, 13:30, Новости дня

Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа приведет к созданию одного из крупнейших в мире арктических регионов площадью около 770 тыс. кв. км, вдоль территории нового региона пройдет до 10% Северного морского пути, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

«Со стратегической точки зрения объединение двух территорий приведет к созданию одного из самых крупных в мире арктических регионов, который будет занимать 10% протяженности Северного морского пути – той транспортной артерии, которая в перспективе, скорее всего, станет основным драйвером развития всей арктической зоны Российской Федерации», – сказал Цыбульский, передает ТАСС.

По его словам, объединение регионов откроет новые возможности для реализации на их территориях крупных инвестиционных проектов.

«В этом смысле объединение ресурсов двух территорий – с одной стороны, промышленно развитой Архангельской области, имеющей достаточное количество трудовых ресурсов высококвалифицированных, с другой стороны, территории Ненецкого автономного округа, обладающего уникальным географическим положением, но, к сожалению, очень мало населенного, даст возможность выстаивать крупнейшие инвестиционные проекты на территории объединенного региона», – сказал он.

Кроме того, объединение приведет к увеличению инвестиционной привлекательности для реализации крупных инфраструктурных, в том числе логистических проектов.

В среду в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в РФ появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике.