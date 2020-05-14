 

Умерла «квартирная хозяйка старшины» из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

14.05.2020, 13:30, Разное

Популярная актриса Алла Мещерякова, исполнившая роль квартирной хозяйки старшины Васкова в картине «А зори здесь тихие», умерла на 78-м году жизни. Некролог в память о звезде советского кино опубликовал на официальном портале Союз кинематографистов РФ.
Знаменитость скончалась еще 11 мая, но известие об ее смерти появилось только сегодня. В некрологе коллеги Мещеряковой отметили, что Алла Дмитриевна всегда останется в памяти талантливой актрисой и интеллигентным человеком, воплощением сердечности и женской красоты.

На данный момент причина смерти кинозвезды, снявшейся в более 80 лентах, не известна. Коллеги выразили соболезнования супругу актрисы режиссеру-документалисту Владимиру Коновалову, а также их сыну Федору и дочери Наталье.

Как передает «СтарХит», в доме Мещеряковой на следующий день после трагедии случилась кража. Имущество хозяев решила присвоить сиделка знаменитости. По сведениям издания, она вынесла ценные вещи, принадлежавшие покойной, а также деньги – около 30 000 рублей. Женщину пока еще не задержали, но по данному делу уже ведется расследование.



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