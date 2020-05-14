Ученые рассказали, где могут жить инопланетяне

14.05.2020, 13:17, Разное

По мнению зарубежных исследователей, инопланетные цивилизации, вероятнее всего, могут обитать в галактиках, похожих на Млечный Путь. К слову, еще 5 лет назад исследователи придерживались другого мнения, заявляя, что пришельцы предпочитают жить в эллиптических галактиках.

Тем не менее, длительные исследования показывают, это не совсем так. Оказывается, именно спиральные галактики (Млечный Путь входит в этот список) подходят высокоразвитым технологическим цивилизациям гораздо лучше. С результатами научной работы можно ознакомиться в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В 2015 году специалисты придерживались другого мнения, считая, что эллиптические галактики – оптимальное место для пришельцев, ведь там происходит меньшее количество катастрофичных событий по сравнению с условным Млечным Путем. Главным недостатком эллиптической галактики оказался чрезвычайно высокий уровень радиации. Это стало возможным из-за давних процессов, когда галактики были квазарами, подытожили исследователи.