Хлое Кардашьян рассказала, как ей удалось похудеть на 27 килограммов

14.05.2020, 13:16, Разное

На днях Хлое Кардашьян вышла в прямой эфир вместе со своей старшей сестрой Кортни Кардашьян. Они сняли видеоинтервью для лайфстайл-проекта последней – Poosh. Сестры обсудили проблему лишнего веса, который неизбежно появляется во время беременности. И они знают, о чем говорят: у 41-летней Кортни трое детей, а у 35-летней Хлое подрастает дочка Тру, которая появилась на свет в апреле 2018 года.

За время беременности Хлое сильно поправилась. Набранный вес она сжигала постепенно в комфортном для себя режиме, не пытаясь прийти в прежнюю форму за пару месяцев:

Девять месяцев ты набираешь вес, так дай себе хотя бы год на то, чтобы избавиться от лишнего. Будь снисходительнее к себе. Тебе приходится балансировать между столькими вещами: заботой о ребенке, заботами о настоящей и будущей жизни и какими-то вещами для себя.

Если ты пытаешься сбросить довольно значительное количество килограммов, то диета и тренировки должны идти рука об руку. Сейчас я в своем привычном весе – это примерно 68 килограммов. Он может немного меняться время от времени. Когда я худею до 63 килограммов, то я, конечно, очень удивляюсь и радуюсь. Этот вес – мечта!

Ким и Хлое Кардашьян, январь 2020 год

После рождения дочери Хлое сбросила более 27 килограммов. И сейчас, во время пандемии коронавируса и сопутствующим ей паническим настроениям, она особенно много внимания уделяет тренировкам:

В этих новых условиях я особо не слежу за тем, что ем. Это, конечно, не означает, что я целыми днями сижу с пакетом чипсов в руках. У меня разнообразное полезное питание, но при этом я обожаю кесадилью. Люблю еще все, что ест Тру. Я не хочу чувствовать себя несчастной и жить в мире, в котором мне запрещено есть мою любимую еду. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Я лучше приложу больше усилий в тренажерном зале, чем буду радикально ограничивать себя на кухне.

Впрочем, кое-какие ограничения у Кардашьян все же есть. Она исключила из рациона все сладкие напитки и следит за количеством потребляемого сахара в день:

Для меня еда – это образ жизни. Сейчас мне подходит кето-диета и интервальное голодание. К слову, мне нравится полезная еда. Я обожаю салаты, фрукты. Я думаю, везде нужен баланс. Когда ты достиг цели, то поддерживать форму уже гораздо легче. Меньше ограничений и больше понимания, что ты делаешь.

Хлое Кардашьян, апрель 2018 год