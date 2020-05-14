 

Бурунди выдворила представителей ВОЗ

14.05.2020, 13:16, Новости дня

Власти Республики Бурунди распорядились выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и трех других экспертов организации, координирующих борьбу с коронавирусом.

Как информирует France Press со ссылкой на полученное 12 мая письмо МИД африканской страны, адресованное штаб-квартире ВОЗ в Африке, четверо представителей организации «объявлены персонами нон-грата и по этой причине должны покинуть территорию Бурунди» к пятнице.

Сообщается, что уехать из страны должен главный представитель ВОЗ в Бурунди доктор Вальтер Казади Муломбо, координатор борьбы с коронавирусом в стране доктор Жан Пьер Мулунда Нката, руководитель по вопросам инфекционных заболеваний доктор Рухана Миринди Бисимва и эксперт в лабораторном тестировании на COVID-19 профессор Даниэль Тарзи.

«Это вся группа ВОЗ, ответственная за поддержку Бурунди в ее борьбе с COVID-19. Они подлежат высылке, и министр здравоохранения полностью отстранил ВОЗ, обвиняя ее в недопустимом вмешательстве в реагирование (властей) на коронавирус», – передает РИА «Новости» слова бурундийского чиновника в интервью агентству.

В письме МИД причина высылки представителей ВОЗ не указывается.

Как информирует агентство со ссылкой на дипломатические и административные источники, МИД Бурунди уже предпринимал аналогичную попытку по высылке из страны тех же четырех представителей ВОЗ месяц назад.

По последним данным ВОЗ, всего в Бурунди пока выявлены 27 случаев заражения. Один человек скончался.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Нарушителей карантина в Британии отслеживают дронами и ловят на КПП

27.03 / В Германии призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь

16.04 / Украина и сепаратисты начали обмен заключенными

28.04 / Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса

26.03 / Правительство Мексики приостановило работу из-за коронавируса

12.05 / Автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ введен в эксплуатацию

12.05 / Солдат армии Израиля погиб от броска камня в голову на Западном берегу реки Иордан

11.05 / Чешские СМИ назвали имя дипломата, который мог привезти рицин

21.04 / Экономика: Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

27.04 / Саудиты начали выполнять ОПЕК+ заранее. Как реагируют цены на нефть?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска