Бурунди выдворила представителей ВОЗ

14.05.2020, 13:16, Новости дня

Власти Республики Бурунди распорядились выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и трех других экспертов организации, координирующих борьбу с коронавирусом.

Как информирует France Press со ссылкой на полученное 12 мая письмо МИД африканской страны, адресованное штаб-квартире ВОЗ в Африке, четверо представителей организации «объявлены персонами нон-грата и по этой причине должны покинуть территорию Бурунди» к пятнице.

Сообщается, что уехать из страны должен главный представитель ВОЗ в Бурунди доктор Вальтер Казади Муломбо, координатор борьбы с коронавирусом в стране доктор Жан Пьер Мулунда Нката, руководитель по вопросам инфекционных заболеваний доктор Рухана Миринди Бисимва и эксперт в лабораторном тестировании на COVID-19 профессор Даниэль Тарзи.

«Это вся группа ВОЗ, ответственная за поддержку Бурунди в ее борьбе с COVID-19. Они подлежат высылке, и министр здравоохранения полностью отстранил ВОЗ, обвиняя ее в недопустимом вмешательстве в реагирование (властей) на коронавирус», – передает РИА «Новости» слова бурундийского чиновника в интервью агентству.

В письме МИД причина высылки представителей ВОЗ не указывается.

Как информирует агентство со ссылкой на дипломатические и административные источники, МИД Бурунди уже предпринимал аналогичную попытку по высылке из страны тех же четырех представителей ВОЗ месяц назад.

По последним данным ВОЗ, всего в Бурунди пока выявлены 27 случаев заражения. Один человек скончался.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.