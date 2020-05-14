На Украине рассказали о психологической атаке против Газпрома

14.05.2020, 13:16, Новости дня

«Зеркаль больше политик, нежели юрист. Ее возможное назначение является скорее психологической атакой», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Так он прокомментировал сообщение о возможном назначении экс-замглавы МИД Украины Елены Зеркаль на должность куратора судебных процессов Нафтогаза против РФ вместо исполнительного директора компании Юрия Витренко.

«Боюсь, что возможная отставка Витренко никак не скажется на отношениях Украины с Россией и Газпромом», – сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По его словам, политика Киева в отношении Москвы по-прежнему носит конфронтационный характер, в том числе – в нефтегазовой сфере. «Возможное увольнение Витренко – следствие межличностного и производственного конфликта в компании. То, что об этом стало известно широкой общественности, свидетельствует о высоком накале страстей. Но я не думаю, что внутренние разборки в Нафтогазе как-то отразятся на отношениях компании с Газпромом», – отметил эксперт.

«Что касается Зеркаль – она больше политик, нежели юрист. Ее возможное назначение является скорее психологической атакой. При этом судебные процессы ведут юридические компании, которые неплохо на этом зарабатывают», – продолжил собеседник.

«Выиграет ли Зеркаль иски против России? Мы понимаем, что все предыдущие решения, принятые в Стокгольмском арбитраже, имели политическую подоплеку. Это нашло отражение даже в мотивационной части решений, где говорилось о тяжелом экономическом положении Украины, из-за чего приоритет был отдан Нафтогазу. О правосудии и справедливости тут можно говорить лишь весьма условно», – сказал эксперт. «Потому возможная замена Витренко на еще более антиросийскую Зеркаль кардинально ситуацию не изменит», – полагает Землянский.

Схожего мнения придерживается и директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич. Эксперт считает, что роль Юрия Витренко в управлении Нафтогазом не стоит преувеличивать.

«Он просто один из менеджеров. В Нафтогазе есть наблюдательный совет. Именно он принимает все принципиально важные решения, – сказал Марунич газете ВЗГЛЯД. – Свою отставку Витренко использует в качестве пропагандистского элемента, пытаясь навязать обществу точку зрения, будто бы его увольнения добивается лично Путин. Хотя президент РФ вряд ли знает о существовании такого человека».

«Зеркаль, конечно, не будет иметь полномочий Витренко. Она чужая в этой системе. И она – истерично и антироссийски настроенная барышня, не имеющая глубокого понимания нефтегазового бизнеса. Думаю, Витренко на ее месте был бы эффективнее, потому что он опытнее и разбирается в проблематике. А Зеркаль, исходя из ее некорректных высказываний в адрес Путина и России, просто не очень умная экс-сотрудница МИД Украины», – отметил Марунич.

По его словам, многие инициированные Украиной иски против РФ «сложно удовлетворить». «Как, например, попытку судиться с Москвой за активы в Крыму. Потому, думаю, Зеркаль просто получит кабинет и служебную машину, будет, извините, что-то квакать и повышать градус антироссийской риторики, не имея никакого влияния на процессы», – резюмировал Марунич.

Накануне исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о скором увольнении в связи с сокращением должности исполнительного директора Нафтогаза. Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

Позже «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России.

«Это не означает, что Юрий Юрьевич [Витренко] покинет компанию. Не исключено, что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении [Витренко]. Это преждевременно», – сказал источник.

При этом он уточнил, что обязанности исполнительного директора Нафтогаза, которые выполняет Витренко, будут разделены. Вопрос судебных процессов с Россией будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами Нафтогаза. При этом она останется советником главы правления компании Андрея Коболева.

«Другие функции перераспределяются в соответствии с новой организационной структурой», – добавил источник.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.