В Москве столкнулись два автозака

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14.05.2020, 13:16, Новости дня

На северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля ФСИН, пострадал человек, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле дома №6 на Пятницком шоссе два автозака 67-го региона въехали один в другого. В автомобилях находились только водители и по одному пассажиру», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что во втором автозаке пострадал пассажир, который был рядом с водителем. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В марте в Москве автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с другой машиной.



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