 

Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

14.05.2020, 13:10, Разное

Накануне Дня Победы из России прибыл третий гуманитарный груз для Белоруссии. В соседнюю республику было доставлено 50 тысяч масок, несколько десятков тысяч перчаток, четыре тонны дезинфицирующих средств, респираторы и защитные костюмы, а также препараты для лечения коронавируса.

Но слов благодарности от президента Александра Лукашенко Россия не услышала. Вместо этого Лукашенко начал жаловаться на качество российских тестов на коронавирус, а местные чиновники заявили, что помощи от Москвы они не просили. Однако позже российские дипломаты подтвердили факт запроса.

Зато на гуманитарную помощь из Китая подконтрольные Лукашенко государственные СМИ республики отреагировали совсем по-другому. Как отмечает портал “ПолитНавигнатор”, белорусские журналисты делают комплиментарные репортажи о прибытии китайского груза. При этом более половины доставленных товаров были куплены Минском у Пекина.

Коронавирусом в Белоруссии на 14 мая заразились свыше 25 тысяч человек, за последние сутки подтверждено 952 новых случая. За период эпидемии выздоровели 7 711 человек, 146 пациентов скончались.

Александр Лукашенко не стал вводить жесткие карантинные меры из-за коронавируса в Белоруссии. В республике работают магазины, кафе, парикмахерские и другие заведения, в школах и вузах продолжается учебный год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мнение: Газ в Европе

01.04 / Мнение: Коронавирус в США и Россия

09.05 / Физическая активность россиян не соответствует рекомендациям ВОЗ, но растет

11.04 / Ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

21.04 / PlayStation 5 впервые продемонстрировали с черным геймпадом DualSense

29.04 / Дарья Мороз отказалась рассказывать о новом возлюбленном

20.04 / «Обманули на 140 тысяч»: Анастасия Стоцкая пострадала от мошенников

15.04 / Honor 30 с самой крупной в истории бренда эмблемой появился на рендере до анонса

29.04 / Препарат для лечения артрита не помог пациентам с COVID-19

29.04 / Личное: Внешность и профессионализм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска