 

В Samsung готовят к выпуску новую версию складного Galaxy Z Flip с 5G

14.05.2020, 13:09, Разное

Недавно компания Samsung заявила о выпуске второго складного смартфона Galaxy Z Flip. За очень короткий период времени он стал очень популярным. Его продажи в марте увеличилась на 56%. Производитель анонсировал выход новой версии смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5G.
Ранее производитель предлагал Samsung Galaxy Z Flip в трёх расцветках: чёрной, золотой и фиолетовой. Однако стало известно, новую модификацию смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5G можно будет приобрести в коричневом цвете. Судя по всему, данный гаджет представят вместе с линейками Galaxy Fold 2 и Note20 в августе 2020 года. Оригинальное устройство оснащено Snapdragon 855+. На данный момент отсутствует информация о том, получит ли новая версия такую же платформу, и добавят ли разработчики модем пятого поколения.

Оригинальный Samsung Galaxy Z Flip оснащён гибким 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED разрешением 2636 x 1080 пикселей, а также внешним 1,1-дюймовым экраном разрешением 300 x 112 пикселей. Телефон имеет ОЗУ – 8 ГБ и ПЗУ – 256 ГБ, обладает сдвоенной основной камерой – 12 Мп, “фронталкой” – 10 Мп, аккумулятором мощностью 3300 мА•ч, модулем бесконтактных платежей NFC и работает на ОС Android 10.



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