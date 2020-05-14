 

Новый внедорожник Smart может появиться уже в 2022 году

14.05.2020, 13:07, Новости дня

Шведская компания Volvo купила контрольный пакет акций Smart, тем самым активно занимаясь разработкой новой техники.

Представители бренда пока не называют никаких подробностей о готовящейся модели, тогда как эксперты пока не берутся прогнозировать, речь идет об усовершенствованном экземпляре выпущенного автомобиля или совершенно новой машине. Ряд инсайдеров прогнозируют, что в скором времени выпустят новый внедорожник, который разделит платформу от ForTwo и ForFour.

Эксперты уверены, что благодаря переходу компании к новому владельцу станет возможным ожидать более продвинутую технику, задействующую передовые технологии и опции, отсутствующие у предшествующих поколений автомобилей Smart.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. человек

27.03 / Российские ученые обнаружили способ получения модифицированного графена

02.04 / Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию из-за коронавируса у одного из врачей

15.04 / Ученые рассказали, почему люди используют разные полушария своего мозга

12.05 / В Украине от коронавируса умерло 23 медика, заразилось более 3 тысяч

09.04 / Эпидемиолог Колесникова: При отсутствии финансов нет разницы, от чего умирать – от вируса или от голода

08.04 / Украинца Кашука в оккупированном Крыму приговорили к трем годам и восьми месяцам тюрьмы. МИД Украины протестует

01.04 / МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и со 100% обсервацией

13.04 / Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса

02.04 / Еманжелинских полицейских обвиняют в том, что они не отреагировали на вызов из больницы из-за боязни коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска