Новый внедорожник Smart может появиться уже в 2022 году

14.05.2020, 13:07, Новости дня

Шведская компания Volvo купила контрольный пакет акций Smart, тем самым активно занимаясь разработкой новой техники.

Представители бренда пока не называют никаких подробностей о готовящейся модели, тогда как эксперты пока не берутся прогнозировать, речь идет об усовершенствованном экземпляре выпущенного автомобиля или совершенно новой машине. Ряд инсайдеров прогнозируют, что в скором времени выпустят новый внедорожник, который разделит платформу от ForTwo и ForFour.

Эксперты уверены, что благодаря переходу компании к новому владельцу станет возможным ожидать более продвинутую технику, задействующую передовые технологии и опции, отсутствующие у предшествующих поколений автомобилей Smart.