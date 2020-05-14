Приложение для слежки за москвичами с коронавирусом выписало автоматических штрафов на 140 млн рублей

14.05.2020, 13:06, Новости дня

Пользователи приложения “Социальный мониторинг”, которое московские власти обязывают устанавливать всех, кто болен коронавирусной инфекцией, жалуются на сбои и неполадки при пользовании. В частности, как пишет издание “Важные истории”, приложение присылает пользователям автоматические штрафы – за время работы приложения их было выписано уже на 140 миллионов рублей.

“Социальный мониторинг” разработала мэрия Москвы для людей, которые получили предписание соблюдать 14-дневный карантин. Это могут быть москвичи с коронавирусом, пневмонией, ОРВИ или с симптомами вирусных заболеваний.

Настоящее Время писало, что власти отслеживают соблюдение карантина не только по геопозиции, но и по отсылаемым несколько раз в день селфи.

Журналисты “Важных историй” отмечают, что хотя приложение прошло доработку, после скандала с незашифрованными персональными данными пользователей разработчики не смогли обеспечить его стабильную работу.

Пользователи “Социального мониторинга” жалуются, что им не приходят уведомления о том, что пора сделать подтверждающий снимок, что приложение вызывает нагрев и сбои в работе смартфона, а также разряжает батарею телефона.

“Вообще смски эти, которые дублируют требования приложения насчет селфи, они то приходят, то нет. А само приложение звуков не издает. То есть если я в него не залезу, я не увижу, что появился запрос на фото. Соответственно, оно решит, что я нарушила самоизоляцию, и отправит мне штраф. А эти требования оно шлет каждые час-полтора”, – жалуется москвичка, которой “Социальный мониторинг” выписал пять штрафов на сумму 20 тысяч рублей.

Врач-терапевт городской поликлиники №11 Татьяна Тюгай, получившая на карантине 13 автоматических штрафов, рассказала, что врачей и пациентов не информируют об обязательной установке приложения при подписании постановлений об изоляции на 14 дней. Также указала на то, что “Социальный мониторинг” продолжает присылать ей уведомления об отправке фотографий, хотя срок изоляции уже прошел.

“Как я понимаю, я еще не получила у них там статус “здорова”, поэтому этот мониторинг с меня не снимается. Вот я пойду 18-го закрывать больничный лист в поликлинику. И, значит, я опять наполучаю штрафов?” – спрашивает женщина. Врач опасается, что ей выпишут новые штрафы, когда она пойдет в поликлинику закрывать больничный.

По мнению юристов, все выписанные штрафы должны быть отменены – автоматическая выдача штрафов с помощью “Социального мониторинга” противоречит КоАП РФ.