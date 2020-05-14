Скандалы: Боль Германа Грефа

14.05.2020, 13:05, Разное

С какими потерями Сбербанк пережил «нерабочий» месяц

Прибыль упала в 6,5 раза, население впервые за три года погасило кредитов больше, чем взяло, объемы выдачи кредитов физлицам и компаниям сократились — так крупнейший банк страны пережил апрель в режиме «нерабочих дней». Сбербанк отчитался по российским стандартам отчетности за четыре месяца 2020 года.

В апреле отток средств в валюте в пересчете на доллары сменился притоком — плюс $126,2 млн на валютные вклады населения против оттока в $1,5 млрд в марте. Приток средств в рублях составил 373 млрд рублей, свидетельствуют данные Frank RG на основе отчетности банка. «По нашим данным, в апреле наблюдался отток валютных депозитов физлиц и приток средств в рублях. Без учета валютной переоценки прирост средств клиентов за месяц составил 2,5%», — сообщили Forbes в пресс-службе банка. На 1 мая у банка было 14,2 трлн рублей средств физлиц.

В апреле чистая прибыль банка составила 11,5 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рухнула в 6,5 раза. В основном это связано с досозданием резервов в связи с ухудшением макроэкономической ситуации, говорится в ответе пресс-службы банка. За четыре месяца чистая прибыль банка упала на 21,6% в годовом выражении, до 230,15 млрд рублей.

Физлицам в апреле банк выдал 166 млрд рублей кредитов против 315 млрд рублей месяцем ранее. Выдачи в апреле на 42% меньше, чем в среднем за I квартал 2020 года, что связано с режимом самоизоляции, говорится в релизе банка. Сильнее всего сократилась выдача потребительских кредитов — на 59%, выдача ипотечных кредитов снизилась на 9%.

Компании в апреле получили от банка 834 млрд рублей кредитов против 1,15 трлн рублей месяцем ранее.

По состоянию на конец апреля Сбербанк реструктурировал задолженность 80 млрд рублей по кредитам корпоративным клиентам и одобрил реструктуризации кредитов физическим лицам в объеме свыше 70 млрд рублей.

Объем погашенных кредитов впервые за три года превысил объем выдач, сообщил банк, не предоставив конкретных цифр. Розничный портфель в апреле снизился на 0,4%, до 14,3 трлн рублей.

Сбербанк был вынужден увеличить расходы на резервы по кредитам. Расходы на кредитный риск, включая резервы и переоценку кредитов, в апреле составили 63,3 млрд рублей. За 4 месяца — 242,1 млрд рублей против 9,9 млрд рублей годом ранее. В отчетности банк учел ухудшение макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии, говорится в релизе банка.

Почему это важно. Сбербанк — крупнейший банк России. По собственным оценкам, на 1 апреля его доля в общем объеме депозитов физлиц составляла 43,5%, юрлиц — 22,5%. Отчетность Сбербанка позволяет судить о том, как население и компании пережили «нерабочий» апрель и оправились ли от сложного марта.

О чем говорит отчетность. Как отмечают аналитики Газпромбанка, в апреле у Сбербанка было самое сильное месячное падение прибыли за последние годы «на фоне сохранения высоких отчислений в резервы, начала негативного эффекта на доходные метрики от ослабления экономической активности». Но «большим откровением» для рынка это не стало, так как Сбербанк ранее указывал на вероятный пик давления именно во втором квартале, говорится в аналитической записке банка.

Одна из причин падения прибыли в апреле — начисление резервов. Именно в апреле действовали наиболее жесткие карантинные меры, а клиенты массово обращались за реструктуризацией кредитов из-за потери работы либо снижения дохода, сказал Forbes руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Ранее рост стоимости риска по кредитному портфелю Сбербанк называл в качестве основной причины сокращения чистой прибыли по МСФО в I квартале, напоминает он.

Данные Сбербанка говорят о том, что в сегменте потребительского кредитования начинается делеверидж (то есть снижение уровня закредитованности), пишет в своем Telegram-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Падение доходов всегда ведет к тому, что спрос на кредит сокращается. Со стороны банков в условиях кризиса также всегда происходит ужесточение стандартов кредитования», — написал он.

Что будет дальше. Goldman Sachs в своей аналитической записке указал, что понизил прогноз по доходу на акцию Сбербанка на 8% из-за роста стоимости риска. Но целевую цену на 12 месяцев оставил неизменной — 300 рублей за акцию. Аналитики Goldman Sachs пишут, что ключевыми рисками для Сбербанка будет снижение рентабельности по чистой прибыли из-за более низких ставок, снижения темпов роста кредитования и комиссионных доходов, а также роста затрат и ухудшения качества активов.

Яна Милюкова, Елена Тофанюк