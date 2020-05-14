 

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса на себе

14.05.2020, 12:53, Разное

Недавно пользователи Сети обнародовали информацию о том, что руководство банка предлагает своим работникам протестировать вакцину от коронавирусной инфекции на себе. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
В электронном письме, который получили сотрудники Сбербанка, говорится, что работники, желающие стать добровольцами, должны сообщить о своем решении и согласии помощнику зампредправления банка. Вероятнее всего, ему поручено курировать медицинскую отрасль внутри компании. Прежде чем согласиться на тестирование, сотрудники банка должны ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляются к здоровью добровольца, а также обратить внимание на противопоказания. В противном случае компания вынуждена будет отказать им в участии в тестировании.

Добровольцы, решившиеся принять участие в испытании вакцины, обязаны придерживаться 2-недельного ограничения контактов с лицами, которые могут быть заражены инфекцией, до начала эксперимента и в течение всего срока участия в исследовании (28 дней), а также выполнять все иные инструкции, указанные в письме.



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