Обвинение Бойко-Великому ужесточили

14.05.2020, 12:53, Новости дня

Следователи в окончательном обвинении основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому увеличили сумму растраты до почти 89 млн рублей, сообщила его адвокат Виктория Шонина.

«Нашему подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. С точки зрения защиты, там два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), из которых второй эпизод разбит на 13 – по количеству кредитов. По словам следователя, уголовное дело насчитывает порядка 300 томов, а сумма вменяемого ему ущерба составляет приблизительно 89 млн рублей», – отметила адвокат, передает ТАСС.

Она добавила, что предприниматель не признает своей вины.

«Срок исполнения обязательств по этим кредитам еще не наступил. Виновным себя он не признает в полном объеме и дает показания о том, что к оформлению данных кредитов никакого отношения не имел», – подчеркнула Шонина.

В январе сообщалось, что СК перепредъявил Василию Бойко-Великому, добавив эпизод растраты при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму порядка 23 млн рублей.

Напомним, Бойко-Великого задержали 19 июня 2019 года по обвинению в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс». Следствие полагает, что он вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищал деньги клиентов с депозитных счетов.