 

HR-эксперт Баскина перечислила недостатки обладателей нескольких профессий

14.05.2020, 12:53, Разное

HR-специалист Татьяна Баскина пояснила о феномене слеш-людей, обладающих несколькими профессиями. В особенности, данные рабочие стали пользоваться популярностью после начала мировой пандемии, вызванной коронавирусом.
В итоге, многие люди потеряли работу, и сейчас им приходится осваивать новую профессию, а иногда даже не одну. По мнению Баскиной, «слеш-люди» всегда будут востребованы во время любой кризисной ситуации. Кроме того, такие должности актуальны и в крупных компания при сокращениях: некоторым сотрудникам предлагают совмещать несколько вакансий. Тем не менее, стоит помнить преимущества и недостатки этого подхода как для предприятий, так и для рабочего, передает слова эксперта издание «iReactor».

Бизнес, в таком случае, экономит средства на оплате труда, а рабочие осваивают что-то новое и развиваются. Впрочем, есть риск «оказаться за бортом». По окончанию кризисных ситуаций компании вновь расширяют штаб, а «слеш-люди» из-за напряженного графика могут перегрузить себя, потеряв прежнюю эффективность. В целом, непросто сказать, насколько хороша или плоха многозадачность, – это зависит и от индивидуальности, и поведения рынка, подытожила эксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Blackview распродаёт смартфоны со скидкой в 110 долларов

09.05 / Как Босова водили на расстрел

02.05 / Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, как можно «удалиться» из Сети

27.04 / Нейробиологи: “Человеческий мозг может предсказывать будущее”

27.04 / Эксперт назвал главное преимущество России в борьбе с коронавирусом

05.04 / Мнение: Куба спасает!

29.03 / Медики назвали продукт, снижающий риск заражения коронавирусом

30.04 / Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом COVID-19

04.04 / Названы основные признаки сбоя работы поджелудочной железы

14.04 / Мнение: Когда становится страшно жить в Духовной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска