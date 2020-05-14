HR-эксперт Баскина перечислила недостатки обладателей нескольких профессий

14.05.2020, 12:53, Разное

HR-специалист Татьяна Баскина пояснила о феномене слеш-людей, обладающих несколькими профессиями. В особенности, данные рабочие стали пользоваться популярностью после начала мировой пандемии, вызванной коронавирусом.

В итоге, многие люди потеряли работу, и сейчас им приходится осваивать новую профессию, а иногда даже не одну. По мнению Баскиной, «слеш-люди» всегда будут востребованы во время любой кризисной ситуации. Кроме того, такие должности актуальны и в крупных компания при сокращениях: некоторым сотрудникам предлагают совмещать несколько вакансий. Тем не менее, стоит помнить преимущества и недостатки этого подхода как для предприятий, так и для рабочего, передает слова эксперта издание «iReactor».

Бизнес, в таком случае, экономит средства на оплате труда, а рабочие осваивают что-то новое и развиваются. Впрочем, есть риск «оказаться за бортом». По окончанию кризисных ситуаций компании вновь расширяют штаб, а «слеш-люди» из-за напряженного графика могут перегрузить себя, потеряв прежнюю эффективность. В целом, непросто сказать, насколько хороша или плоха многозадачность, – это зависит и от индивидуальности, и поведения рынка, подытожила эксперт.