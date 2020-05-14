Столтенберг заявил о «дезинформации» со стороны РФ и Китая на фоне коронавируса

14.05.2020, 12:53, Новости дня

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.

«Действующие лица, часть которых связаны с властями РФ и КНР, распространили большой объем дезинформации и пропаганды, стремясь исказить факты», – сообщил генсек НАТО в интервью газете Repubblica, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли Альянс «пропагандой Китая и России, связанной с оказанной Италии помощью в борьбе против коронавируса».

По словам Столтенгберга, такая «дезинформация» может использоваться, чтобы ослабить демократию и дестабилизировать миропорядок.

Он пояснил, что, по его мнению, «дезинформация распространяется через заявления официальных лиц в Китае и России». «Кроме того, существует и поток не соответствующих действительности новостей из скрытых источников», – добавил он.

В качестве примера он привел оказавшиеся неправдой сообщения о том, что НАТО якобы собирается вывести свои войска из Литвы, передает «Интерфакс».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что РФ и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.

Перед этим глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления со стороны Евросоюза о дезинформации по поводу коронавируса, которую якобы распространяют РФ и Китай, не подкрепляются фактами.