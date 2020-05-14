МИД РФ призвал FT и NYT опровергнуть статьи о смертности в Москве

14.05.2020, 12:40, Новости дня

МИД России направит британскому изданию Financial Times и американской The New York Times письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России. Об этом в среду сообщила представитель МИД Мария Захарова. В ведомстве назвали публикации этих газет «беспочвенными спекуляциями» и «очередным сенсационным антироссийским фейком».

Позднее Захарова заявила, что дальнейшие шаги в отношении двух изданий «будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение». Так она прокомментировала инициативу комиссии Госдумы по борьбе с вмешательством в дела России. Депутаты обратились к МИД с просьбой рассмотреть возможность лишения FT и NYT аккредитации в России. Захарова при этом сказала, что лишение аккредитации и высылка журналистов – это «не наш метод».

В The New York Times уже заявили, что её материал был основан на анализе официальных данных. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», – заявил вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

В публикациях The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что число смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике. Оба издания проанализировали официальные данные о смертности за апрель. Согласно этим данным, в апреле 2020 года в Москве умерли примерно на 2 тысячи человек больше, чем в среднем за апрель за последние годы. При этом по данным российских властей коронавирус стал причиной смерти 642 человек в Москве в апреле.

Московский департамент здравоохранения в среду выпустил заявление, в которое назвал опровержением информации, опубликованной в СМИ. При этом в его заявлении говорится, что около 60 процентов смертей пациентов с коронавирусом не учитывается в статистике, поскольку их причиной стали другие заболевания – например, инсульты, инфаркты, опухоли и так далее. Помимо прочего, из этого заявления следует, что Россия не во всём следует последним рекомендациям ВОЗ, которая рекомендовала указывать коронавирусную инфекцию как причину смерти практически всегда, когда у пациента был обнаружен коронавирус (кроме травм и подобных причин смерти, явно не связанных с инфекцией).

Московский департамент также указал на то, что, даже если учесть все эти смерти в статистике смертей от коронавируса, летальность в Москве всё равно будет ниже, чем в Лондоне и Нью-Йорке, и на то, что в этих городах тоже существует расхождение между общим ростом смертности и официальной статистикой смертей от COVID-19, приведя в пример Нью-Йорк (прирост смертности за апрель по сравнению с 2012 годом – 15709 человек, официальное количество умерших от COVID-19 – 11861 человек) и Лондон (5531 и 3589 человек соответственно). Каким образом это опровергает выводы, сделанные FT и NYT – неясно.

По официальным данным, летальность коронавирусной инфекции в России сейчас около 0.9 процентов, что существенно ниже, чем в странах мира с сопоставимым числом заражений.