ООН предупреждает о глобальном кризисе в области психического здоровья

14.05.2020, 12:40, Новости дня

Эпидемия коронавируса может привести к глобальному крупному кризису в области психического здоровья, предупредила в четверг ООН, призвав к срочным действиям по облегчению психологических страданий, вызванных пандемией.

«После нескольких десятилетий пренебрежения и недостаточных инвестиций в психиатрические услуги, семьи и общины теперь подвергаются дополнительному стрессу в связи с COVID-19», – предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю выхода исследования.

«Даже после того как пандемия будет взята под контроль, печаль, тревога и депрессия будут по-прежнему отражаться на людях и общинах», – добавил он.

В исследовании ООН особое внимание уделяется психическому напряжению, возникающему у людей из-за опасений, что они сами или их близкие будут инфицированы или умрут от коронавируса, который унес жизни около 300 тысяч человек по всему миру после появления в Китае в конце прошлого года.