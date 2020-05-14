Мнение: Административный террор (про маски и перчатки)

14.05.2020, 12:35, Разное

В Москве за два дня оштрафовали 198 пассажиров метро без масок и перчаток…

Судя по всему, “Бриллиантовая рука” был не художественный, а вполне документальный фильм. Про будущее. Которое наступило.

“Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать – отключим газ”. Нехитрая схема административного террора: продаем маски и перчатки с наценкой в тысячи процентов, а тех, кто не желает вносить свои кровные в копилку борцов с эпидемией, оштрафовать и все равно заставить купить с наценкой в тысячи процентов. Пабло Эскобар – мелкий жулик по сравнению с нашими.

Тот факт, что государство вполне способно раздавать маски и перчатки на входе в метро бесплатно, в государственный ум не вписывается. Раз уж вы приняли решение надеть на всех намордник, то хотя бы обеспечьте им людей, не дерите с них последнее. В такой логике воевать с врагом, видимо, тоже будем за свой счет. Подползает к окопу такой курьер из “Яндекс.Доставки” и интересуется – оплачивать патроны будем наличными или по карте?