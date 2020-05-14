Хмельницкое предприятие заявило, что разработало аппарат ИВЛ. Врачи назвали устройство “недоразумением”

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14.05.2020, 12:31, Новости дня

Государственное предприятие “Новатор” из Хмельницкого, которое входит в концерн “Укроборонпром”, заявило о разработке собственного аппарата искусственной вентиляции легких.

В интервью изданию Defense Express 4 мая директор предприятия Алексей Свистунов рассказал, что модель основана на разработке Массачусетского политехнического института и израильских ученых. Специалисты “Новатора”, по его словам, адаптировали разработки под условия серийного производства, а также создали программное обеспечение к нему на основе медицинских алгоритмов.

“Основная медицинская часть нашего аппарата ИВЛ – мешок Амбу, который используется для искусственной вентиляции легких в каретах скорой помощи. Медицинские указания по поводу алгоритмов работы были предоставлены швейцарской компанией Hamilton Medical, которая производит медицинское оборудование мирового уровня”, – рассказал Свистунов. 

Предприятие готово выпускать до 3 тыс. единиц в сутки стоимостью до 20 тыс. грн каждая. 

В интервью “Радіо Свобода” Свистунов сказал, что импортный аппарат ИВЛ стоит более $50 тыс. (или более 1,2 млн грн).

По его словам, “Новатор” разработал аппарат за 10 дней. Для его изготовления использовали комплектующие к армейскому вооружению.  

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На брифинге 13 мая у министра здравоохранения Максима Степанова спросили об этом аппарате. 

“К нам действительно обращалось предприятие “Новатор” относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ. Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них  есть перспектива экспортирования своей продукции. Со своей стороны Минздрав сделал все возможное”, – цитирует министра корреспондент издания “ГОРДОН”. 

На странице хмельницкой ячейки партии “Слуга народа” в Facebook опубликовали разрешение на введение разработанного “Новатором” аппарата в оборот и его эксплуатацию, выданное Минздравом. Под этим постом разгорелась дискуссия. Многие врачи раскритиковали устройство.

Врач-анестезиолог из Днепропетровской областной офтальмологической больницы Надежда Мынка написала: “Вы вообще когда-нибудь видели, как выглядит аппарат ИВЛ? Если нет, погуглите. Потом найдите 10 отличий между этим недоразумением и аппаратом, которым можно вентилировать больного с политравмой, пневмонией и т.д. На мой взгляд, этим можно кошек и собачек вентилировать после стерилизации”. 

Сонолог Елена Траханкова из днепровской клиники Garvis заявила, что “это говно не имеет никакого отношения к медицинскому оборудованию, в частности к ИВЛ”.

“Мешок, который вы видите, мешок Амбу, придуман в 1956 году, его стоимость 386 грн. Изобретатели добавили к нему китайский мотор и сделали из него автоматический мешок. Это не ИВЛ! Какой стыд!” – написала она. 

Врач-анестезиолог из киевской клиники “Добробут” Виктория Евсеева считает, что это устройство можно использовать только в карете скорой помощи, “чтобы освободить руки медикам”. “Но только на время транспортировки, поскольку продолжительное время таким устройством вентилировать нельзя”, – отметила она.  

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Против использования аппарата выступил и президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. “К сожалению, не шутка”, – написал он в Facebook в ответ на реплику, действительно ли устройство собираются применять на практике. Дубров добавил, что сейчас в Украине нет дефицита аппаратов ИВЛ, поскольку, по его информации, по всей стране к ним подключено “до 50 больных” с коронавирусной инфекцией, а всего в Украине около 4 тыс. аппаратов. 

Дубров также запустил опрос для медиков, можно ли, по их мнению, использовать разработку “Новатора” “для эффективной и безопасной искусственной вентиляции легких”. По состоянию на 11.00 14 мая в опросе приняло участие 919 человек, 906 из них (98,6%) ответили, что нет. 

Аппараты ИВЛ используются для лечения больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID‑19. Одним из осложнений болезни является развитие дыхательной недостаточности, в этом случае может понадобиться искусственная вентиляция легких. 

В апреле министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за последние месяцы Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ. 

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минздрав планирует закупить около 200 отечественных аппаратов ИВЛ (он не уточнял, у какого производителя или поставщика). На эти цели правительство выделило 100 млн грн (следовательно, в Кабмине рассчитывают закупать аппараты примерно по 500 тыс. грн за единицу). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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