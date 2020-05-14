Когда запустят транспорт в Украине? Мининфраструктуры разработало план

14.05.2020, 12:31, Новости дня

Министерство инфраструктуры Украины разработало план возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина. Глава ведомства Владислав Криклий сообщил в Telegram 14 мая, что он предусматривает три этапа.

“К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса”, – написал министр.

Как следует из опубликованной им схемы, на первом этапе запланирован запуск городских (кроме маршрутных такси), пригородных (в пределах одного района) и межобластных автобусов, а также возобновление внутренних авиаперелетов. Кроме того, предусмотрено частичное восстановление железнодорожных перевозок (запустят некоторые пригородные электрички, а также поезда класса “Интерсити” и “Ночной экспресс”).

На втором этапе планируют разрешить работу маршруток, а также запустить межобластные и международные автоперевозки, все пассажирские и пригородные поезда (будут курсировать в светлое время суток).

На третьем этапе должны возобновить международное авиа- и железнодорожное сообщение, а также запустить сезонные поезда.

Среди условий восстановления работы транспорта – использование средств индивидуальной защиты пассажирами и персоналом, температурный скрининг, дезинфекция транспорта и помещений (вокзалов и аэропортов), социальное дистанцирование, ограничение количества пассажиров в автобусах (не должно превышать количество мест для сидения).

“Работаем с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными”, – написал Криклий.

Инфографика: Владислав Криклій / Telegram

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. В некоторых городах (например, в Киеве) общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе. Следующий этап смягчения карантина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может начаться с 22 мая.

12 мая Шмыгаль заявил, что метро и междугородный транспорт не запустят, пока страна не прошла пик заболеваемости COVID-19. У него уточнили, можно ли ожидать, что транспорт полноценно возобновит работу в середине лета. “Хочется, чтобы это было скорее”, – ответил премьер.

В Украине зарегистрировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, умерли 456 человек. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 4,36 млн человек, более 297,3 тыс. из них скончались, а 1,55 млн вылечились.