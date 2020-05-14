Нардеп Кравчук о культурном сборе: Это не дополнительный налог, а уменьшение НДС, чтобы стимулировать креативную индустрию и вывести ее из тени

14.05.2020, 12:31, Новости дня

Введение культурного сбора в Украине предполагает уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги креативной индустрии как минимум до 7%. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявила заместитель фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“Речь идет об уменьшении уже существующей ставки НДС с 20% до 7%, а в некоторых случаях до нуля для деятельности и продукции в сфере креативных индустрий. Такой НДС существует и в европейских странах. Если, к примеру, кто-то покупает права, музыкальное произведение, оплачивает создание фильма или другого творческого продукта, он может платить не 20% НДС, а 7%, а иногда вообще не платить. Таким образом мы надеемся расширить потребление и увеличить количество культурных услуг”, – сообщила собеседница.

По ее словам, одна из задач нововведения – вывести часть креативной экономики из тени.

“Мы сейчас вместе с налоговым комитетом разрабатываем базу, какие товары или услуги, какая деятельность будет подпадать под льготное налогообложение. Почему речь идет о 7%? Потому что уже есть такая льготная ставка НДС. Налоговой будет проще администрировать такой налог. То есть культурный сбор – это не дополнительный налог, а, наоборот, уменьшение размера налога. Это стимулирует развитие отрасли и выведет ее из тени. Конечно, на первом этапе могут быть утраты для бюджета, и мы прорабатываем такой сценарий. Но в перспективе это приведет к развитию креативной экономики и увеличению поступлений в бюджет, потому что операции будут проводиться официально”, – сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что легализация креативной индустрии позволит государству более эффективно поддерживать деятелей культуры.

“Мы оцениваем, что в этой сфере вместе с государственными учреждениями (театрами, музеями, библиотеками и так далее) насчитывается один миллион рабочих мест. Только в концертной деятельности – 250 тысяч мест. Когда мы начали разрабатывать пакет помощи для креативной индустрии, столкнулись с определенными проблемами. Государство может помочь только тем, кто существует юридически. То есть физлиц мы хотя бы видим и можем предоставить им налоговые каникулы, а юридическому лицу, предприятию – можем предоставить возможность получить в банке беспроцентный кредит, чтобы они не увольняли сотрудников. Но если люди вообще не видны для налоговой системы, никак не оформлены, мы не можем им помочь при всем желании”, – пояснила политик.

Нардеп также сообщила, что сейчас разрабатывается система грантов для творческих людей и компаний.

“Мы сейчас собираемся вводить систему грантов и расширить перечень институций, через которые можно получать гранты. Их будет выдавать не только “Украинский культурный фонд”, но и Госкино, или Агентство по туризму. Гранты помогут людям творческим, которые вынужденно не работают, просто продержаться. Это безвозвратная государственная помощь. И мы сейчас в этой сфере меняем законодательство и стараемся не только прописать, кто и как сможет получить деньги, но и чтобы государственные деньги в этой сфере освобождались от налогообложения”, – резюмировала Кравчук.

13 мая Кравчук сообщила, что для поддержки креативной индустрии в Украине планируется введение культурного сбора. По ее словам, во время кризиса креативные индустрии являются одними из наименее защищенных.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли кинотеатры торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина (всего их пять). Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе.

Следующий этап смягчения карантина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может начаться с 22 мая.