Реабилитолог предупредил об опасности надувания воздушных шаров при COVID-19

14.05.2020, 12:25, Разное

На своей странице Алексей Шмонин предупредил пациентов с коронавирусом об опасности реабилитации с помощью надувания воздушных шаров, который иногда ошибочно рекомендуют врачи.

«Надувание шариков может быть опасно особенно для пациента с COVID-19. В области современной медицины использование шариков и других дыхательных упражнений относится к лечебной физкультуре. И всех врачей ЛФК учат не использовать шарики, однако другие специалисты, которые не имеют отношение к реабилитации и не знают о вреде шариков – часто рекомендуют их пациентам», – написал Шмонин.

Врач-реабилитолог обратил внимание своих читателей на то, что COVID-19 – это не обычная пневмония. При коронавирусной инфекции поражаются сразу альвеолы и развивается интерстициальное воспаление. При COVID-19 в легких возникает массивное повреждение ткани, она легко «рвется».

«Любой врач из отделения COVID-19 вам скажет, что на компьютерной томографии у многих больных очень много лёгочной ткани поражено вирусом. В лёгких творится «каша». При этом дыхательные пути (бронхи и трахея) обычно проходимы и поэтому нет или мало мокроты и влажного кашля. Нужно дать легкому в острую фазу заболевания сформировать рубец, который позволит использовать лёгкое после выздоровления», – отметил Алексей Шмонин.

Эксперт подчеркнул, что резкая и большая нагрузка, как при надувании воздушных шариков, усиливает повреждение и может вызвать дополнительный надрыв альвеол, из-за чего рубец будет формироваться дольше. Результатом перегрузки легких быстрым и сильным движение грудной клетки может стать баротравма, которая проявляется следующими состояниями:

Кровохарканьем (кровь в мокроте),

Пневмотораксом (разрыв легочной ткани),

Дополнительным повреждением альвеол и нарастанию одышки,

Развитием эмфиземы,

Усилением фиброза легких.

Врач также сообщил, что надувание шаров не является технологией реабилитации и во всем мире не применяется, в первую очередь из-за отсутствия клинических исследований о ее эффективности и безопасности. Кроме того, во время надувания шаров сложно регулировать нагрузку для пациентов, которая достаточно велика для человека, перенесшего тяжелое заболевание.

«При травме, например, голени мы стараемся организовать покой и приложить лед. Мы не бегаем с больной ногой. Почему при поражении легкого должно быть по-другому? В остром периоде COVID-19 можно давать осторожно очень легкую нагрузку с плавным вдохом и выдохом. Обязательное условие, чтобы пациенту было комфортно. Ему не должно быть тяжело, не должно быть напряжения в грудной клетке и не должна снижаться сатурация кислорода в крови (можно измерить пульсоксиметром). В остром периоде COVID-19 пациент должен научится брюшному дыханию, дыханию с поджатыми губами и другим техникам, дыхания, которые позволят спокойно и свободно дышать, даже когда легкие поражены без вреда для них», – сообщил врач.

Алексей Андреевич также напомнил о выводах ведущих специалистов по реабилитации из Италии о том, что стандартные программы реабилитации не подходят для пациентов с коронавирусной пневмонией, поэтому следует соблюдать особенную осторожность.