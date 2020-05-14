 

Елизавета Пескова рассказала, как проходит учеба в МГИМО в условиях карантина

14.05.2020, 12:17, Разное

Елизавета Пескова рассказала, как проходит учеба в МГИМО в условиях карантина. В своем Instagram-аккаунте дочь пресс-секретаря президента РФ заявила, что сессию будет сдавать перед камерой.
22-летняя студентка МГИМО сообщила, что пары у магистрантов по прежнему проходят во второй половине дня – с 14:30 или с 16:00. По словам Елизаветы Песковой, дистанционное обучение никак не повлияло на ход лекций и семинаров. Магистранты делают презентации, доклады, пишут эссе, аналитические записки, тесты, ведут дискуссии, участвуют в конференциях на платформе Zoom. Для некоторых скромных студентов такой формат дал возможность больше проявить себя.

Дочь пресс-секретаря президента РФ отметила, МГИМО оперативно адаптировался к переходу на онлайн-обучение. Преподаватели отлично справляются с работой в дистанционном формате. «Конечно, все мы ждём личных встреч, но на учебу, по-моему, это никак не влияет», – добавила Пескова.



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