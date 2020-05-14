 

В Японии частично отменили режим ЧС

14.05.2020, 12:08, Новости дня

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса, отменен на большей части Японии, в 39 из 47 префектур страны, но в Токио и Осаке он пока еще продолжит действовать, сообщил глава японского правительства Синдзо Абэ.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в начале апреля в ряде районов Японии на месяц, а затем был распространен на территорию всей страны до 31 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 мая срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Японии, введенной из-за пандемии нового коронавируса, был продлен до 31 мая.



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