 

Минобороны решило тестировать на коронавирус призывников из Москвы и области

14.05.2020, 12:08, Новости дня

Призывников из Москвы и Московской области протестируют на наличие коронавирусной инфекции, информирует Минобороны.

«У призывников тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займет 15 минут. Как только у призывника подтвердится отрицательный результат, он сможет приступить к прохождению медицинской комиссии», – сообщило оборонное ведомство, передает РИА «Новости».

На сборные пункты будут пропускать группы по пять человек, отправку с пунктов планируют осуществлять на специально подготовленном транспорте, который предварительно продезинфицируют. Все водители также пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование, их снабдят медицинскими масками.

В военкоматы Москвы и области поступили маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний. Для обеспечения безопасных условий призыва комиссариаты получили бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Также в военкоматы доставили необходимый запас дезинфицирующих средств.

Призыв начался 1 апреля, он продлится до 15 июля, но призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Всего планируется отправить на места службы 135 тыс. человек.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Минобрнауки рассказало о проведении выпускных в вузах

23.04 / В УЕФА объяснили, почему перенесенный на 2021 год ЧЕ сохранит старое название

14.05 / 90-герцевый экран в смартфоне Honor X10 подтвержден

08.05 / Сюрреализм по-американски: как рынок воспринял худший в истории отчет по рынку труда?

15.04 / FP – выборы посреди коронавируса — в Южной Корее политики пожинают плоды борьбы с COVID-19

07.05 / Собянин ввел маски в Москве и назвал реальное число больных: 300 тысяч. Это в 3 раза больше официальной статистики

15.04 / НХЛ сняла об Александре Овечкине документальный фильм

13.05 / Российские специалисты прибыли в Приднестровье для помощи в борьбе с коронавирусом

10.04 / Российский пропагандист Шевченко: Сдать тест на коронавирус сложнее, чем задать вопрос Путину

04.04 / Новый Daihatsu Taft готов к производству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска