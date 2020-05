В Совфеде призвали лишить аккредитации NYT и FT за фейки о России

14.05.2020, 11:57, Новости дня

«Это идеологическая война и злоба», — сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, говоря об отказе The New York Times опровергнуть содержание своей публикации о якобы имевшем место занижении официальных данных по смертности от COVID-19 в России.

«Ранее нам казалось, что такие уважаемые издания лгать не могут. Оказывается, могут. Причем делают это систематически из-за идеологической войны и собственной злобы. Мы наблюдаем очередной тренд по дискредитации России, который может принести нашей стране немало трудностей в социальной сфере и внутренней политике», – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, низкая смертность от COVID-19 в РФ объясняется тем, что «у нас в стране есть исторически сложившаяся система борьбы с серьезными болезнями». «Также мы видели, как развивается ситуация в других странах, сделали из этого выводы и начали бороться с вирусом на ранних стадиях его проявления», – отметил собеседник.

«В то же время коронавирус нанес серьезный удар по системам здравоохранения стран Запада. Они оказались совершенно не готовы к этому: люди зависимы, оплатить лечение не могут, скрывают симптомы, вовремя не приходят к врачу и случается беда», – продолжил Клинцевич.

«Но что касается New York Times и Financial Times – они отлично знают, что их публикации – это вранье. Наша задача – объяснить это людям. Кроме того, журналистов изданий, если они не опубликуют опровержение, следует лишить аккредитации. И такое решение будет поддержано Советом Федерации», – резюмировал Клинцевич.

Ранее сообщалось, что издание The New York Times не нашло оснований для оспаривания содержания своей публикации про якобы имевшее место занижение официальных данных по смертности от коронавируса в России. С таким заявлением выступила вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ.

Накануне в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ попросили МИД принять меры в отношении Financial Times и New York Times в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в РФ – вплоть до лишения аккредитации.

В МИД также объяснили цель публикации этих фейков зарубежными изданиями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей, в ВОЗ подтвердили, что сознательного занижения смертности в России не наблюдается.