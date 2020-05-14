Завершил испытания российский модуль для оценки поражения легких без участия врача

14.05.2020, 11:57, Новости дня

Разработанный российскими учеными программный модуль COVID – MULTIVOX, который позволяет оценить степень поражения легких по снимкам компьютерной томографии (КТ) без участия врача, успешно прошел испытания, сообщила пресс-служба МГУ, участвовавшего в создании модуля.

Модуль разработан учеными НИИ ядерной физики (НИИЯФ) и факультета фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ вместе с врачами московской ГКБ № 52 и группой компаний «Гаммамед».

«Программный модуль COVID – MULTIVOX для оценки степени поражения легких по КТ-изображениям без участия врача- диагноста успешно прошел испытания и показал первые результаты. <…>. Ученые планируют интегрировать модуль с клиническими и лабораторными данными, чтобы создать систему поддержки принятия врачебных решений и отправить разработку в регионы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Алгоритм его работы основан на применении различных методов искусственного интеллекта, среди которых компьютерное зрение, нейронные сети, деревья принятий решений и специальные методы обработки медицинских изображений, в том числе морфометрия и анализ сосудистости. Программа может визуализировать и создавать трехмерную реконструкцию всего объема легких.

По оценкам специалистов 52-й больницы, программа позволит оптимизировать процесс интерпретации КТ-изображений за счет быстрого и точного вычисления объема пораженных областей. Кроме того, ее можно применять для прогнозирования динамики и исхода пневмонии, а также – чтобы сравнить эффективность методов противовирусной терапии и респираторной поддержки. Сейчас разработку внедряют в ГКБ № 52 и Медицинском научно-образовательном центре МГУ.

«Мы действовали как слаженная команда: врачи ГКБ № 52, инициаторы разработки, ставили задачи, а специалисты НИИЯФ и «Гаммамед» в условиях цейтнота создавали программные решения. Дальше врачи проверяли и согласовывали их – в перерывах между работой в «красной» зоне, фактически вместо отдыха. В итоге получился хороший диагностический инструмент. Тем не менее, хочу отметить, что модуль – это только помощник, компетентный, объективный, надежный, но окончательное решение принимает врач», – сказал завлабораторией медицинских компьютерных систем НИИЯФ МГУ Андрей Гаврилов, слова которого приводятся в сообщении.

В дальнейшем ученые планируют интегрировать модуль COVID – MULTIVOX с клиническими и лабораторными данными, чтобы создать систему поддержки принятия врачебных решений. В перспективе планируется сопряжение этой системы с телемедицинскими технологиями, разрабатываемыми сотрудниками НИИ ядерной физики МГУ совместно с партнерами.

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