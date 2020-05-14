Добро пожаловать, Шарль: наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания представили первые портреты сына

14.05.2020, 11:54, Разное

10 мая Люксембург поприветствовал в этом мире королевского наследника – на свет появился первенец принца Гийома и принцессы Стефании, которого назвали Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Счастливые родители не стали скрывать малыша и представили первые портреты сына, а также поделились кадрами с выписки из роддома.

Принц Гийом и принцесса Стефания с сыном Напомним, о появлении сына 38-летний Гийом и 36-летняя Стефания сообщили аккурат в день его рождения, опубликовав официальный комментарий на своей странице в соцсетях:

Наследная пара с большой радостью сообщает, что в это воскресенье, 10 мая 2020 года, в 5:13 в роддоме великой княгини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Вес ребенка – 3190 г, рост – 50 см.

Шарль Жан Филипп Жозеф Мари ГийомПринц и принцесса были знакомы с 2004 года, встречаться начали в 2010-м, а свадьбу сыграли спустя еще два года. В 2016-м в интервью французскому журналу Point de Vue Стефания рассказала, что планов рожать детей в ближайшем будущем у нее нет. Но, как мы видим, спустя время она изменила свой настрой, и теперь ее сын занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая четырех братьев и сестер отца.

Принц Гийом и принцесса Стефания с сыном на выписке из роддома Принц Гийом и принцесса Стефания с сыном на выписке из роддома