12-летняя дочь Дженнифер Лопес выпускает свою книгу

14.05.2020, 11:54, Разное

Не было никаких сомнений, что у талантливой Дженнифер Лопес вырастут не менее талантливые дети. Мы уже не раз убеждались в хороших вокальных данных ее дочери, 12-летней Эммы Муньис, а теперь у поклонников есть шанс оценить и ее писательский навык. В Instagram Дженнифер анонсировала скорый выпуск дебютной книги Эммы – Lord Help Me (“Господь помогает мне”), рассчитанной на детей в возрасте 3-7 лет. Она будет напечатана на двух языках – английском и испанском – и появится в продаже 29 сентября.

Так горжусь моим маленьким кокосиком! Эмма поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге LORD HELP ME! Эта книга поможет многим семьям обрести мир и укрепить веру. Она выйдет только 29.09, но вы уже можете сделать предзаказ по ссылке на моей странице, – написала Лопес.

Эмма Муньис

На одной из фото, опубликованных Лопес, Эмма запечатлена с макетом ее будущей книги, а на другой показана уже финальная обложка. На ней нарисована молящаяся в своей детской Эмма с игрушкой-ленивцем, и это неслучайно. Идею Эмма объяснила сама в пресс-релизе к новинке, опубликованном издательством Crown Books for Young Readers:

В школе я впервые узнала о ленивцах и о том, что они находятся на грани вымирания, так что я начала молиться о них в своих ежевечерних молитвах. Я написала эту книгу, чтобы помочь сбору средств, необходимых для спасения этих животных, а также для того, чтобы показать другим детям, как мы можем молиться и просить о помощи.

Это уже вторая большая мечта Эммы, исполнившаяся в 2020 году. Еще в феврале она вышла с мамой на сцену “Суперкубка”. Дженнифер Лопес замиксовала хит Let’s Get Loud с песней Born in the USA и исполнила композицию вместе с Эммой!

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой