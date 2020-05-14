«Импровизация детская несрежиссированная»: Аллу Пугачеву рассмешили танцы Гарри и Лизы

14.05.2020, 11:53, Разное

Максим Галкин в Instagram-аккаунте продемонстрировал видео с выступлением Гарри и Лизы в домашнем концертном зале. «Импровизация детская несрежиссированная» рассмешила Аллу Пугачеву.

Сын и дочь знаменитой пары устроили для родителей концерт, полностью построенный на импровизации: Лиза продемонстрировала зажигательные танцы под энергичный аккомпанемент брата на синтезаторе. Гарри настолько проникся атмосферой, что в один миг, вскочив на стул, стал петь и пытался сыграть на инструменте ногой. Галкин пошутил по этому поводу, мол, в их доме рано утром «происходит то, что в российских кабаках начиналось только к ночи».

Импровизированный концерт двойняшек, судя по смеху Аллы Борисовны за кадром, развеселил их звездных родителей. «Несрежиссированный» номер Лизы и Гарри Галкиных не оставил равнодушными и поклонников. Многие фолловеры отметили артистизм шестилетних наследников знаменитой пары и признали, с такими талантливыми малышами не соскучишься даже в длительной самоизоляции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram