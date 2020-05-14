 

В Берлине отказались сообщить подробности визита Козака

14.05.2020, 11:48, Новости дня

Пресс-служба правительства Германии отказалась раскрывать подробности визита в Берлин замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака из-за того, что это были встречи «на рабочем уровне».

«Мы принципиально не комментируем какие-либо переговоры и встречи на рабочем уровне в ведомстве канцлера», – говорится в ответе на запрос РИА «Новости».

Ранее источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом в Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.



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