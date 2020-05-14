В Петербурге легковушка пробила ограждение и упала в Фонтанку
14.05.2020, 11:46, Разное
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Фонтанку. Инцидент произошел утром 14 мая в Адмиралтейском районе.
Водитель смог самостоятельно покинуть машину и доплыл до берега. Прохожие помогли мужчине выбраться из воды. На месте происшествия работают спасатели. Причины случившегося устанавливаются, сообщает Пятый канал.
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