В Петербурге легковушка пробила ограждение и упала в Фонтанку

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14.05.2020, 11:46, Разное

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Фонтанку. Инцидент произошел утром 14 мая в Адмиралтейском районе.

Водитель смог самостоятельно покинуть машину и доплыл до берега. Прохожие помогли мужчине выбраться из воды. На месте происшествия работают спасатели. Причины случившегося устанавливаются, сообщает Пятый канал.



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