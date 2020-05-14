 

Volkswagen готовит «заряженный» хетчбэк Golf GTI TCR

14.05.2020, 11:45, Новости дня

Обновленные хетчбэки Volkswagen Golf GTI и Golf R поступят на рынок США.

Кроме того, сборкой техники займутся на заводе в Вольфсбурге. Несмотря на то, что ранее эти данные были предложены лишь в качестве слухов, однако теперь в руководстве немецкой марки подтвердили сроки выхода на американский рынок.  В свою очередь, Volkswagen Golf GTI появится на европейском рынке уже к осени нынешнего года. «Заряженный» хетчбэк имеет заниженный клиренс и силовую установку на 296 л.с. мощности.

Представители марки пока не называют точную стоимость новинок, однако предполагается вероятное удорожание на 10% от прежнего ценника. Таким образом, эксперты прогнозируют появление автомобилей по цене от 31,5 тысячи долларов в минимальном исполнении.



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