Volkswagen готовит «заряженный» хетчбэк Golf GTI TCR

14.05.2020, 11:45, Новости дня

Обновленные хетчбэки Volkswagen Golf GTI и Golf R поступят на рынок США.

Кроме того, сборкой техники займутся на заводе в Вольфсбурге. Несмотря на то, что ранее эти данные были предложены лишь в качестве слухов, однако теперь в руководстве немецкой марки подтвердили сроки выхода на американский рынок. В свою очередь, Volkswagen Golf GTI появится на европейском рынке уже к осени нынешнего года. «Заряженный» хетчбэк имеет заниженный клиренс и силовую установку на 296 л.с. мощности.

Представители марки пока не называют точную стоимость новинок, однако предполагается вероятное удорожание на 10% от прежнего ценника. Таким образом, эксперты прогнозируют появление автомобилей по цене от 31,5 тысячи долларов в минимальном исполнении.