Появились первые рендеры нового пикапа Hyundai Santa Cruz

14.05.2020, 11:45, Новости дня

Группой художников продемонстрированы рендерные изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz, который все еще не анонсирован производителями.

При создании снимков были привлечены шпионские кадры, сделанные во время тестовых испытаний автомобиля. Напомним, около 5 лет назад впервые показали прототип новинки пикапа, тогда как теперь модель имеет более реалистичное исполнение, которое может иметь отношение к серийному Hyundai Santa Cruz.

Наиболее уникальной оказалась задняя часть кузова, тогда как здесь специалистами выявлены некоторые схожие элементы от флагманского седана Sonata. Напомним, старт продаж модели состоится первоначально на американском рынке. Вместе с тем технические параметры автомобиля пока не раскрываются.