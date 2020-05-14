 

В России впервые со 2 мая за сутки выявили меньше 10 тысяч заразившихся коронавирусом

14.05.2020, 11:42, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПо данным на 14 мая, число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч – заболели 9 974 человека, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тысячи), Испания (228,6 тысячи) и Италия (222,1 тысячи).

За последние сутки в России умерли 93 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 58 – в Москве. Всего в стране умерли 2 305 человек. Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 – в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

Москва по-прежнему фиксирует наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки в столице выявлены еще 4 712 новых случаев, общее число диагнозов COVID-19 выросло до 130 716. На Московскую область пришлись 918 заболевших, на Санкт-Петербург – 460, на Нижегородскую область – 238, на Ивановскую область – 102, на Тульскую область и Дагестан – по 98.

Минздрав Дагестана проверит Росздравнадзор – в республике обнаружили недостаток мощностей и проблемы с организацией мер по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Ранее регион проверили специалисты федерального и территориального Россздравнадзора, а также эксперты Минздрава. Главной проблемой Дагестана они назвали “недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, что связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов”. По оценке проверяющих, плохо организована работа больниц, перепрофилированных под лечение больных с коронавирусной инфекцией, – там не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты.

Ранее о проблемах Дагестана в борьбе коронавирусом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 10 мая он отчитался, что ситуация взята на контроль и регион начал получать препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции, так что “в ближайшее время потребность будет удовлетворена”.

 

 



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