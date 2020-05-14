 

Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить “порочащую институт брака” информацию о росте домашнего насилия

14.05.2020, 11:42, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахДепутаты Госдумы от “Единой России” Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева направили запрос генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о росте количества жалоб на домашнее насилие в период самоизоляции.

Парламентарии отмечают, что в период распространения в России коронавирусной инфекции на портале РБК была опубликована статья о якобы росте случаев домашнего насилия вследствие введения властями режима самоизоляции. В материале депутаты Госдумы от “Единой России” Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили правительство срочно принять меры из-за роста числа жалоб на домашнее насилие. Они, в частности, сослались на то, что марте 2020 года на всероссийский телефон доверия для женщин поступило на 24% больше звонков, чем в феврале.

Как заявили авторы обращения, это противоречит данным МВД о том, что первом квартале 2020 года число преступлений в семейной сфере сократилось на 13%. По мнению парламентариев, сведения из статьи РБК могут сформировать недостоверную картину, “порочащую институт семьи и брака”, что подпадает под статью КоАП “Злоупотребление свободой массовой информации”.

Оксана Пушкина уже прокомментировала обращение однопартийцев в Генпрокуратуру, она назвала их “доносчиками” и “мракобесами”. По ее словам, статистика МВД по домашнему насилию несовершенна.

По данным МВД России, за месяц самоизоляции к ним поступило 7,7 тысяч заявлений, связанных с насилием в семье, это на 23% меньше, чем в апреле прошлого года.​ Правозащитные организации и кризисные центры помощи жертвам домашнего насилия, наоборот, отчитываются о резком росте обращений. Российская омбудсмен Татьяна Москалькова 5 мая рассказала, что в период самоизоляции уровень домашнего насилия увеличился в 2,5 раза.

В начале апреля о значительном увеличении количества случаев домашнего насилия в условиях режима самоизоляции, который был введен во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, говорил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось. 

 



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