Мнение: Не родной Стаханов

14.05.2020, 11:30, Разное

Интернет-ресурcы Луганской области: контроль СБУ, вербовка админов и модераторов

Представляем вашему вниманию справку Службы Безопасности Украины о работе в социальных сетях, которая обнаружилась среди документов 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ.

В документе Главного Управления СБУ по Луганской области указаны ресурсы, над которыми был получен контроль путем получения доступа к учетным записям администратора, в том числе и путем вербовки владельца сайта.

Например, указано, что в конце января 2019 года СБУ установила контроль над сайтом «Вольное слово» и завербовала администратора сайта, а также получила права модератора. Данный сайт используется для информационных акций и выполнения информационных задач СБУ.

В начале января 2019 года СБУ установила контроль над Facebook-группой «Жизнь Белокуракинщины», где также был банально завербован администратор группы, а сама группа используется для публикации материалов СБУ и выполнения информационных задач отдела «КИБ» (кибербезопасность) СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Также СБУ создана и ведется группа «Виктор Ткаченко» в Фейсбуке, которая используется для текущих информационных акций в рамках поставленных задач отдела «КИБ».

СБУ создана группа «Родной Стаханов», которая используется для проведения информационных акций СБУ.

Кроме того, именно СБУ создала группу «Я люблю Сватово», которая используется для целей, аналогичных целям вышеуказанных групп.

В феврале 2019-го года сотрудниками СБУ был получен контроль над группой "Беловодская сельская рада Беловодского района Луганской области".

Наконец, в конце февраля 2019-го года ГУ СБУ по Луганской и Донецкой областям в интересах «безопасности Украины» получило права модератора в Facebook-группе «Секта Свидетелей Его … Вовы». Предпринимаются меры по популяризации данной группы в интересах проведениях текущих информационных операций СБУ. Это лишь небольшая часть информационной работы СБУ в украинских соцсетях, когда под видом местных жителей и активистов региональные группы в реальности ведутся сотрудниками спецслужб.

Редакция ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/rodnoy-stakhanov-v-lapakh-banderovskoy-agentury/ – цинк

И слово не вольное, и Стаханов не родной какой-то…