“Мы смирились”: Сенчукова и Рыбин не планируют продавать загородный дом на фоне финансовых трудностей

14.05.2020, 11:30, Разное

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, что испытывают денежные трудности из-за отсутствия работы по причине пандемии COVID-19. На фоне этого начали ходить слухи о продаже супругами загородного дома, однако исполнительница решила опровергнуть эту информацию.

Наталья Сенчукова не ожидала подобного резонанса в обществе, возникшего после рассказа артистов о материальных затруднениях. Согласно утверждению певицы, на тот момент они на самом деле пребывали на грани финансового краха, однако позже им поступили кое-какие начисления, поэтому ситуация немного наладилась. Исполнительница отметила, они с Виктором Рыбиным не планируют продавать фамильный особняк в Подмосковье. Артисты из-за пандемии остались без концертов, однако уверены, в скором времени всё наладиться, и ничего выставлять на продажу, чтобы поправить финансовое положение, не придётся. Естественно, можно было бы попробовать реализовать теплоход, приобретённый супругом певицы для ведения бизнеса, однако сейчас, как заявила Сенчукова, им никто не интересуется.

Некоторые поклонники звездной пары возмущены, что их сын Василий проживает с родителями и нигде не работает. Подписчики недовольны: взрослый парень не собирается ничего делать для улучшения материального положения семьи. Согласно утверждению артистки, наследник предпочитает заниматься творчеством, поэтому на данный момент они все в «одной лодке». Сын знаменитостей сейчас очень занят учебой. Он заканчивает МГИК в этом году и готовит дипломный проект.