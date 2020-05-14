Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat объявил о банкротстве
14.05.2020, 11:30, Новости дня
Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве с целью реструктуризации долгов, следует из сообщения компании.
«Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (глава кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний – ред.) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
С помощью процедуры банкротства компания хочет получить разрешение от Федеральной комиссии по связи США на использование частот C-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G на американской территории.
Кроме того, компания получила серьезный ущерб от пандемии коронавируса.
Напомним, что на сегодня орбитальная группировка Intelsat насчитывает более 50 космических аппаратов.
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