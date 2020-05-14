 

В РФ пострадавшим от эпидемии COVID-19 авиакомпаниям выделили 23,4 млрд рублей

14.05.2020, 11:30, Разное

Отечественные авиакомпании, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат государственную поддержку. Правительством РФ уже подписано постановление на выделение 23,4 млрд рублей.
Получателям субсидии предоставляется возможность потратить на зарплату сотрудникам не менее 60% выделенной суммы. На выплаты по лизинговым платежам должно пойти не более 30% средств, и не выше 10 – на оплату стоянки воздушных судов.

Авиакомпаниям, претендующим на получение финансовой поддержки, необходимо предоставить пакет документов. Как уточнили в Минтранспорта, решение по выделению субсидий будут приниматься индивидуально на протяжении 20 рабочих дней с момента подачи заявки.

Международные перевозки в РФ прекратились из-за эпидемии COVID-19. Внутренние рейсы указ Владимира Путина об ограничениях перелетов не затронул, но осуществляющие их компании пострадали не меньше, поскольку из-за режима самоизоляции спрос существенно упал. Чартеры же курсируют в разные регионы мира, но лишь для возвращения россиян на родину, информирует “ГлобалМСК”.



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