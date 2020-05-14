Личное: Агаларов – развод и новый этап

14.05.2020, 11:25, Разное

Мисс Мордовия 2014 Алёна Гаврилова — женщина красивая, но уже немолодая. Во всяком случае успела, родив от Рустама Тарико сына, попасть в постель к Эмину Агаларову, от которого тут же родила дочку.

К сожалению, для мисс Гавриловой брак с Агаларовым плохо закончился — она ушла в «за тридцать», а Эмин написал в Инстаграме, что «всё закончилось».



Фото: Соцсети

Мы через многое прошли, шли целых два года, но теперь у меня новая пися — и даже не попросил прощения.

Вот таков этот Эмин молодец!

Ходили настырные слухи, что Алёна Гаврилова стала причиной развода Эмина с Лейлой, дочерью президента Азербайджана Алиева. Теперь говорят, что новая любовь Эмина настояла на разводе с Алёной.

Эта новость стала большой неожиданностью для жены, узнавшей о своём разводе в Эскортограме:

«Дайте мне время прийти в себя… Пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы… Спасибо за понимание…», — тут же в ответ на объявление Агаларова написала Алёна.

И вы знаете, я Эмина не осуждаю. Нет, ну а чего? Любая мисс Мордовия хороша до 30. Полюбил немножко — она забеременела. Развёлся — женился. Пожил два года — надоела, ушёл к другой.

Это — следующий этап, говорит Агаларов. И приложил чёрно-белую фотографию, будто кто-то умер, или демонстрируя трагизм, как любят курочки в Инстаграме.

Ну, и на всякий случай прикрыл комментарии, чтобы письки-эскортницы не скакали от радости и не передрались потом за освобождённого Джанго.

В данной ситуации я искренне не понимаю Алёну — чего сопли жевать-то теперь? Пока был ресурс молодости и красоты — обеспечила себе финансовую подушку. Ну а теперь пусть и другие девочки тоже стараются, дерутся в грязи, чтобы стать любимой наложницей.

Делиться нужно, Гаврилова, делиться — ты ведь тоже так считала, когда при живой жене легла с Эмином.

Украинские братья рассказывают, что Эмин мутит теперь с Настей Каменских для разнообразия. Мол, гомосексуал Потап для того и женился на своей напарнице по дуэту, чтобы никто ничего не узнал — это был хитрый план.



Фото: Соцсети

Как на мой вкус, жирная Настя тоже имеет право налево. Ну, или любая другая писечка — почему бы и нет?

У Агаларова денег много. Мужчина он видный, хоть и ростом чуть ниже модельных стандартов. Опухать с возрастом начал, но и это не страшно — в конце концов, многие потенциальные невесты Эмина в Дубае ещё не таких видали.