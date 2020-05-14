Верховный суд Висконсина отменил ограничения на выход из дома

14.05.2020, 11:10, Новости дня

Верховный суд Висконсина отменил распоряжение властей штата «Безопаснее дома», заявив, что администрация губернатора-демократа Тони Эверса превысила свои полномочия, когда продлила его до конца мая.

Иск был подан республиканскими законодателями, которые пытались заблокировать распоряжение, изданное главой департамента здравоохранения штата Андреа Палм.

Вердикт поддержали четыре судьи, трое голосовали против.

Суд постановил, что все будущие распоряжения об ограничении на выход из дома должны проходить через законодательное собрание штата.

В решении суда говорится, что распоряжение «Безопаснее дома» останется в силе еще шесть, дней, что даст законодателям возможность выработать новые рекомендации в координации с офисом Эверса.

Эверс издал указ об ограничениях на выход из дома в марте. Срок его действия истекал 24 апреля, но глава департамента здравоохранения и социальных услуг Палм, которую назначил Эверс, продлила его до 26 мая.