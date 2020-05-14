 

Мэриленд снимает ограничения на выход из дома

14.05.2020, 11:10, Новости дня

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган объявил об отмене ограничений на выход из дома с 17:00 в пятницу, после того как в штате произошло небольшое двухнедельное снижение числа госпитализаций в связи с пандемией коронавируса.

Хоган сообщил, что вместо этого он издаст рекомендации «Безопаснее дома», которые не будут иметь силу закона. Они позволят возобновить производство, розничную торговлю, работу парикмахерских и богослужения с некоторыми ограничениями.

«Жители Мэриленда больше не обязаны оставаться дома, но им настоятельно рекомендуется оставаться дома, особенно пожилым и более уязвимым, – заявил Хоган. – Если вы можете работать из дома, вам следует делать это и дальше. Вы должны и дальше носить маски в закрытых общественных местах, розничных магазинах и в общественном транспорте».

Ограничения на собрания более 10 человек останутся в силе. Кроме-того, останутся закрытыми предприятия, не оказывающие услуги первостепенной важности.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Шредер призвал немецкое правительство отменить антироссийские санкции

27.03 / MSNBC – Америка обошла Италию по числу заболевших коронавирусом

05.05 / США задумались о покупке вооружения у стран бывшего СССР

05.04 / IPhone SE 2020 появился на официальном изображении

01.04 / Посол России: Сейчас не время для распрей с США

14.05 / Бельгия открывает школы

13.04 / Москвичам разъяснили порядок получения пропусков для поездок на дачу

21.04 / В Москве заочно арестовали вора в законе Махо по обвинению в убийстве Япончика

01.04 / Названы сроки проведения доклинических исследований российской вакцины от COVID-2019

04.05 / Новорожденный сын Джонсона получил одно из имен в честь врачей, которые спасли жизнь британскому премьеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска