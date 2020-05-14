 

Для прекращения поставок вооружения на Донбасс необходим контроль над границей с РФ – Минобороны Украины

14.05.2020, 11:10, Новости дня

Для прекращения поставок оружия на оккупированный Донбасс нужно восстановить контроль Украины над границей с Россией.

Об этом 13 мая во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает “Укринформ”.

“Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия, легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса”, – сказал он.

По словам замминистра, незаконные поставки оружия и боеприпасов к нему способствуют нестабильности и насилию в регионе, подпитывая организованную преступность и терроризм.

“Оставаясь нерешенной, эта проблема продолжает влиять на ухудшение гуманитарной ситуации и приводит к разжиганию насилия в пострадавших от конфликта районах”, – объяснил Петренко.

Он подчеркнул, что оружие из России, которое приводит к потерям среди украинских военных и гражданских лиц, поставляется на оккупированные территории Донбасса разными маршрутами и в том числе под видом гуманитарной помощи.

“Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ и прекратит дальнейшее дестабилизирующее перемещение оружия и боеприпасов”, – заявил Петренко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В результате российской агрессии Украина потеряла контроль над участком госграницы в Донецкой и Луганской областях. Восстановление контроля над этим участком Киев называет одним из главных условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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